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Политика2 сентября 2021 17:44

Жительница Первомайска Людмила Субботина: В 2014 году погибших не успевали хоронить, оставляя на поверхности

Из стихийного захоронения на городском кладбище извлекли останки еще 10 жертв ВСУ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Людмила Субботина рассказала, что во время обстрела ВСУ города в 2014 году погибало много людей. Фото: ЛИЦ

Людмила Субботина рассказала, что во время обстрела ВСУ города в 2014 году погибало много людей. Фото: ЛИЦ

Сегодня, 2 сентября, представители межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти извлекли из захоронения в Первомайске останки еще 10 жертв ВСУ. Об этом сообщила руководитель межведомственной рабочей группы, первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

- Мы подняли на поверхность 10 останков. Провели в полевых условиях экспертизу, отобрали биоматериал для криминалистической экспертизы и проведения генетического исследования, - сказала Сорока.

На месте представители правоохранительных органов Республики составляют протоколы осмотра места раскопок, процесса подъема и экспертизы останков. Экспертизу останков проводит судмедэксперт МВД ЛНР в развернутом на месте захоронения полевом лагере.

На кладбище в Первомайске продолжают находить неопознанные останки погибших людей. Фото: ЛИЦ

На кладбище в Первомайске продолжают находить неопознанные останки погибших людей. Фото: ЛИЦ

- Мы ждем всех, кто разыскивает своих родственников, пропавших в связи с боевыми действиями на территории Донбасса для того, чтобы они сдали кровь, подчеркиваю – бесплатно, и провести идентификацию с теми останками, которые будут подыматься на поверхность, - сказала руководитель группы.

Она напомнила, что продолжается сбор данных, которые поспособствуют поиску, изъятию и идентификации жертв украинской агрессии. Обращаться с подобной информацией необходимо по телефону +38 (072) 216 80 30 или направить информацию на электронную почту wg-img-lpr@ya.ru .

Анна Сорока призвала откликнуться родственников без вести пропавших людей. Фото: ЛИЦ

Анна Сорока призвала откликнуться родственников без вести пропавших людей. Фото: ЛИЦ

Проживающая недалеко от места стихийного захоронения пенсионерка Людмила Субботина рассказала, что во время обстрела города украинскими силовиками в 2014 году погибало столько людей, что не было возможности их опознать и как следует похоронить.

- Привозили очень много, не успевали хоронить, оставляя на поверхности. Очень много клали по общим могилам, кого в одеяле, кто в линолеуме, кто в ковре. Целыми днями возили, это мы хорошо помним, - подчеркнула пожилая женщина.

Она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

- Мы не ваш украинский народ, забудьте и отпустите вы нас. Не даете нам особого статуса, но он нам и не нужен. Только дайте нам спокойно жить, - сказала пенсионерка.

Ранее в Первомайске прошла церемония перезахоронения извлеченных из стихийного захоронения останков 30 мирных жителей, ставших жертвами украинской агрессии. Анна Сорока сообщила, что в захоронении могут находиться останки около 50 жертв ВСУ.

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