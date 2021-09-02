Погода в Донецке: 3 сентября будет малооблачно и прохладно - до +18 градусов

В Донецке будет прохладно и ветрено Фото: Юрий СОБОЛЕВ

3 сентября в Донецке и Донецкой Народной Республике в течение дня будет малооблачная погода. Температура воздуха утром +9…+10 градусов. Днем – до 18 градусов. Вечером +13…+14 градусов. Северо-западный ветер будет дуть скоростью от 6 до 9 м/с. Порывами до 12 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память Фаддея – апостола от семидесяти. Еще почитается память мученицы Вассы и ее чад. В народе дату прозвали Фаддей и Василиса Льняница. Считалось, если на Фаддея ясно, то еще четыре недели будет стоять теплая и солнечная погода. По ветру судили о погоде на ближайшее время: северный – похолодает, южный – к теплу, восточный – к солнечной погоде, западный – к дождю. Верхушки берез пожелтели – к ранней осени. Если же дерево снизу желтеть начало, то «бабье лето» долгим будет, а холода наступят нескоро. Много паутины – к теплу.

По прогнозам синоптиков 4 сентября сохранится малооблачная погода. Температура ночью 9-11 градусов тепла. Днем + 22 градуса.

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