МВД ЛНР: Украинские спецслужбы поставили целью тотальную наркотизацию молодежи республик Донбасса

Андрей Золотых сообщил, откуда исходит опасность наркотизации молодежи. Фото: МВД ЛНР

Сотрудники СБУ курируют контрабанду наркотиков на территорию ЛНР и ДНР. Об этом рассказал начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) МВД ЛНР Андрей Золотых.

- Фактическим организатором и заказчиком деятельности ряда преступных сообществ в сфере незаконного распространения наркотиков бесконтактным способом, которая была раскрыта и пресечена сотрудниками ОБНОН, является СБУ, - уточнил Золотых.

Он пояснил, что главной задачей украинских спецслужб являются тотальная наркотизации молодежи и дискредитация властей и правоохранителей республик.

Сотрудниками МВД ЛНР с начала года были перекрыты каналы масштабного наркотрафика. Прекращена деятельность крупных сетевых интернет-ресурсов, десятка телеграмм-каналов, задержано порядка 100 человек, у каждого из них был свой круг обязанностей. Из незаконного оборота изъяты наркотические вещества стоимостью на теневом рынке более 35 млн рублей.

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