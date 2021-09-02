В Донецке откроют новый автобусный маршрут № 10-а

Муниципальные автобусы будут ходить по будням. Фото: ДонЭАТ

В целях улучшения транспортного обслуживания жителей и гостей Донецка, городской администрацией с 6 сентября по будням будет организована работа муниципального автобуса в обычном режиме движения (с перевозкой пассажиров всех льготных категорий на безоплатной основе) по городскому маршруту общего пользования № 10-а. Об этом сообщил мэр столицы Алексей Кулемзин.

По маршруту мкр-н Ал. Григорьевка – пр. Партизанский – пр. Киевский – ул. Университетская – Хладокомбинат «Винтер» запланированы отправления по следующему графику:

- от мкр-на Ал. Григорьевка: в 06.56, 08.46, 16.38, 18.21;

- от хладокомбината «Винтер»: в 05.58, 07.52, 15.40, 17.23.

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