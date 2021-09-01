В ДНР ремонтируют дороги в направлении России и ЛНР

Работы по ремонту дороги выполняются согласно графику. Фото: Минтранс ДНР

Бригады «Автодора» приступили к ремонту дороги М-04 «Знаменка – Луганск – Изварино (в районе Дебальцево)». Всего планируется отремонтировать порядка 17 тысяч квадратных метров пути по объездной Дебальцево. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта ДНР.

— На сегодняшний день рабочими произведено холодное фрезерование 17 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, ямочным ремонтом восстановлено 6,2 тысяч покрытия. Ремонт продолжается, — говорится в сообщении.

Работы выполняются согласно графику.

Кроме того, продолжаются работы по поддержке республиканских автомобильных дорог государственного и местного значения. За прошедшую специалисты отфрезеровали 3,3 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия, выполнили ямочный ремонт 7,1 тысячи квадратных метров покрытия междугородных дорог, а также нанесли порядка 30 километров дорожной разметки.

Дорожные бригады также осуществили уборку мусора вдоль трасс и покос травы.

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