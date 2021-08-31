Пожар в ландшафтном парке ДНР уничтожил 90 гектаров леса

В тушении масштабного возгорания были задействованы пожарные бригады из 6 городов. Фото: МЧС ДНР

Пожар, охвативший 30 августа республиканский ландшафтный парк «Донецкий Кряж» в ДНР, уничтожил 90 гектаров лиственного леса и 4 гектара сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Напомним, огнем был охвачен особо охраняемой участок природного заповедника. На его тушение бросили силы пожарных бригад из шести городов - Харцызска, Амвросиевки, Шахтерска, Снежного, Тореза и Макеевки. Ликвидация возгорания осложнялась неблагоприятными погодными условиями - дул порывистый ветер со скоростью до 15-20 метров в секунду.

- Всего в тушении участвовал 81 человек личного состава, а также 31 работник лесхоза и 3 человека от коммунальных служб. В общей сложности, были привлечены более 20 единиц пожарной техники, - проинформировали спасатели.

Тем временем в ведомстве сообщают о новом возгорании - в урочище Зайцево под Горловкой.

- Там огонь уничтожил 500 квадратных метров лесной подстилки, - докладывают в МЧС.

Читайте также

Под Амвросиевкой от столкновения легковушки с деревом пострадали два человека

Водителя пришлось деблокировать с помощью специального инструмента (подробнее)