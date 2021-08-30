В ДНР горит природный заповедник: К месту возгорания переброшены пожарные наряды из шести городов Республики

Возгорание произошло в Республиканском ландшафтно-рекреационном парке «Донецкий Кряж» (архивное фото). Фото: Наталья Чумакова

В Республиканском ландшафтно-рекреационном парке «Донецкий Кряж» произошел крупный пожар. На его ликвидацию брошены силы МЧС из шести городов Донецкой Народной Республики - Шахтерска, Харцызска, Амвросиевки, Снежное, Тореза и Макеевки. Об этом сообщили в спасательном ведомстве ДНР.

- Огнем охвачен лиственный лес, который относится к ландшафтно-рекреационному парку «Донецкий Кряж» — особо охраняемой природной территории, - говорится в сообщении. - Ликвидация возгорания осложняется погодными условиями – порывистым ветром 15-20 метров в секунду.

Для тушения пожара привлечены работники госкомитета лесного и охотничьего хозяйства.

- В настоящее время пожарные МЧС борются со стихией, стараясь не допустить увеличения площади горения, - рассказывают спасатели. - Помимо пожарной техники, тушение пожара осуществляется с помощью ранцевых опрыскивателей. Кроме этого, прокладываются заградительные и опорные минерализованные полосы.

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