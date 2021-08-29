5 любопытных фактов об истории Седово

В 20 веке поселок назвали Седово в честь полярного исследователя Георгия Седова Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

1. «Джаспер» застрял на мели

Первоначально поселение на берегу Азовского моря носило название Кривая Коса из-за строения береговой линии. Оно возникло в 1750 году и было заселено запорожскими и донскими казаками. В 1820 году хутор нанесли на крупномасштабную карту Российской империи.

Во время Крымской войны англо-французская эскадра обстреливала из пушек Мариуполь, Широкино и другие поселения вдоль берега. В Кривой Косе было разрушено несколько домов. Англичане попытались высадить на хутор десант, однако судно «Джаспер» село на мель и опрокинулось на бок из-за сильного морского ветра. Казаки забрались на судно и сняли с него знамя и пушки.

2. Водились белуга и осетр

В 60-е годы 18 века на азовском побережье ловили рыбу большими неводами до тысячи саженей в длину. В море водилась белуга, осетр, севрюга, стерлядь, сом, судак, камбала, тарань, сельдь, бычок и другие виды рыб. Сейчас большинства из них в Азовском море не встретить. Также на дне рыбачьих каюков было немало живых двустворчатых моллюсков, которые со временем также исчезли.

За дешевой рыбой в Кривую Косу приезжали чумаки из центральных уездов России, а сами жители хутора иногда ездили продавать рыбу в Мариуполь и Юзовку. Пуд соленой белуги, как и икры, продавали за 80 копеек. Даже в прошлом веке многие жители хранили немало банок икры, которую по желанию могли есть ложками.

3. Будущий полярный исследователь выходил в море с семи лет

Уже в 20 веке поселок назвали Седово в честь полярного исследователя Георгия Седова. Его отец - крестьянин с Полтавщины Яков Седов – поселился в Кривой Косе вскоре после окончания Крымской. Он вместе с небольшой командой занимался рыболовлей. Сначала в семье Седовых родился Васили, затем Георгий, а спустя время Екатерина, Мария, Анна. Семья была большой, а потому уже в семь лет будущий полярный исследователь помогал отцу в ловле рыбы. В 18 лет Георгий уехал в Ростов-на-Дону и поступил в мореходные классы. Во время русско-японской войны Георгий командовал миноносцем Амурской флотилии.

Георгий Седов. Фото: Музей Г. Седова

Всю жизнь Седова тянуло на Родину. Кривая Коса лежала у него в сердце, а воспоминания о ней не покидали мысли. Вот как описывает возвращение Георгия с русско-японской войны свидетель этого события - сосед Иван Леонтьевич Палиев: «Помню, как сошел он на пристани, как шагал пыльной улочкой к своему родному дому, покрытому камышом. Вся грудь его была в серебре, на боку — офицерский кортик. И подумать только — ведь это наш земляк, сосед, с которым дом о дом живем. Красавец такой. Рыбаки с большим интересом рассматривали своего земляка, а мы, детвора, вообще не могли глаз оторвать от него».

4. Последнее письмо жене

На Землю Франца-Иосифа Седов планировал переправиться на судне. Там он решил провести зимовку, а с наступлением полярного лета продолжить экспедицию на санях.

14 августа 1912 года Седов вместе с командой покинули Архангельск на судне «Святой мученик Фока» и устремились к северу. Тяжелые льды в Баренцевом море скорректировали планы и заставили экспедицию зимовать у полуострова Панкратьева на северо-западном побережье Новой Земли.

С наступлением полярного лета выйти из льда не удалось. Путь продолжили только в начале сентября 1913 года, но уже через несколько дней «Св. Фока» снова попал в сплошные льды и встал на вторую зимовку у острова Гукера. Члены экспедиции продолжали вести научные наблюдения в крайне тяжелых условиях.

Седов решил во что бы то ни стоило добиться цели. 2 февраля 1914 года он в сопровождении матросов Линника и Пустошного погрузили небольшой запас продовольствия, топлива и снаряжения на нарты, запрягли собак и отправились на север.

Перед выходом на Полюс Седов написал последнее письмо жене: «Дорогая, милая Веруся! Уходя на полюс, ничего тебе не пишу, так как лучшим письмом моим будут тебе служить мои дневники. Крепко тебя обнимаю и нежно целую. В случае моей смерти хлопочи пенсию себе в Морском ведомстве. Твой образок и некоторые мои вещи тебе передадут П. Г. Кушаков или Кизино. И так прощай, родная, крепко целую. Любящий твой Георгий».

Последнее письмо Седова - жене. Фото: Музей Г. Седова

Уже на седьмой день пути у Седова обострилась цинга. Матросы уложили его на нарту и продолжили идти к цели. 20 февраля 1914 года в 2 часа 40 минут Георгий Яковлевич скончался. Матросы решили похоронить его на острове Рудольфа и возвращаться к судну. Тело полярного исследователя накрыли российским флагом, который несли к полюсу, засыпали камнями, установив над импровизированной могилой крест из лыж.

19 марта матросы вернулись к острову Гукера и сообщили команде трагическую весть. В двадцатых числах августа судно подошло к Мурманскому побережью и отправилось в Архангельск. К этому времени Россия вступила в Первую мировую войну, поэтому возвращение экспедиции почти не привлекло общественного внимания.

5. Записи разработок ядерного оружия

Во время Второй мировой войны немцы вели разработку ядерного оружия. В феврале 1942 года у убитого в районе Кривой Косы немецкого майора Ганса фон Вандервельде советские солдаты нашли тетрадь с формулами и схемами, которая в срочном порядке была выслана в Москву. Берия показал находку известному физику Игорю Курчатову – будущему «отцу» советской атомной бомбы. Тот предположил, что немецкий майор искал торий, который нацисты пытались использовать в первых ядерных зарядах.

Преданность Фрама: миф или реальная история?

До сих пор историки спорят по поводу существования собаки, которая по легенде навсегда осталась на могиле своего хозяина Георгия Седова, умершего от цинги в феврале 1914 года и похороненного матросами на мысе Рудольфа.

Одни убеждены в том, что это не миф, а реальная история, которая стала символом верности. К тому же, многие советские дети читали повесть Юрия Чернова «Верное сердце Фрама». В книге как раз и рассказывалось о собаке Георгия Седова. Этому фрагменту посвящено и стихотворение известного поэта Эдуарда Асадова.

Другие утверждают о том, что это всего лишь красивая легенда, а Фрам был просто ездовой собакой, ранее Седову не принадлежавшей. Основной аргумент: «Ни в одном официальном документе, повествующем об экспедиции и гибели Седова, Фрам не упоминается, а в дневниках матросов, которые хоронили начальника экспедиции сказано лишь то, что возле последней стоянки остались несколько собак и часть груза».

«…Последний и вечный его покой:

Холм изо льда под салют прощальный,

При свете месяца как хрустальный,

Зеленоватый и голубой...

Молча в обратный путь собрались.

Горько, да надо спешить, однако.

Боцман, льдинку смахнув с ресниц,

Сказал чуть слышно: - Пошли, собака!

Их дома дела и семейства ждут,

У Фрама же нет ничего дороже,

Чем друг, что навеки остался тут,

И люди напрасно его зовут:

Фрам уйти от него не может!

Снова кричат ему, странный народ,

Неужто и вправду им непонятно,

Что раньше растает полярный лед,

Чем Фрам хоть на шаг повернет обратно!

Взобрался на холм, заскользив отчаянно,

Улегся и замер там недвижим,

Как будто бы телом хотел своим

Еще отогреть своего хозяина…»

Отрывок из стихотворения Э. Асадова

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