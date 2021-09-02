Украинские снаряды пролетели над головами: Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на окраине Донецка

Наблюдатели быстро покинули район обстрела Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Боевики 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ открыли огонь по поселку Александровка на юго-западе Донецка, когда в нем находились наблюдатели ОБСЕ. Об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

- 31 августа военнослужащие 28-й бригады, действующие по прямому приказу комбрига Максима Марченко, зная о маршруте передвижения миссии ОБСЕ совершили провокацию, обстреляв поселок Александровка, с целью в последующем обвинить НМ ДНР в обстреле. В ходе обстрела патруль СММ ОБСЕ незамедлительно покинул этот район, что также подтверждается отчетом ОБСЕ, - говорится в сообщении.

В отчете СММ ОБСЕ за 1 сентября говорится, что в Александровке наблюдатели слышали, как у них над головами пролетели неопределенные боеприпасы и поблизости произошли взрывы.

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