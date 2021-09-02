Украинские силовики обстреляли Золотое противотанковыми управляемыми ракетами

По Золотому украинские военные стреляли из ПТРК. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Украинские силовики один раз за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелу подвергся район Золотого-5. Огонь велся из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 и стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

Кстати, 1 сентября прошло впустую внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности. По вине Киева, который заблокировал предложения Республик по предотвращению нарушений перемирия. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

- Представитель украинской делегации наотрез отказался от обсуждения предложений. Документ, который поспособствовал бы предотвращению и фиксации нарушений перемирия и обеспечению строгого выполнения Мер, был заблокирован украинской стороной, - заявила Ковшарь.

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