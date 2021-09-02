Украинские военные утром нанесли минометный удар по селу на окраине Донецка

По Луганскому украинские военные стреляли из минометов. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 2 сентября, утром украинские военные обстреляли из тяжелых минометов село Луганское, расположенное на юго-западной окраине Донецка. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 05:56 по селу Луганское было выпущено 9 мин калибром 120 миллиметров. Огонь велся с позиций украинских войск в районе подконтрольного ВСУ населенного пункта Новомихайловка, - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Также по данным представительства ДНР с СЦКК за минувшие сутки зафиксировано два нарушения режима «тишины».

На юге Республики в 18:27 со стороны села Широкино был открыт огонь из ручных противотанковых гранатометов по селу Саханка. Выпущено 6 гранат из РПГ, применялось стрелковое оружие.

А на северо-западе Донецка в 18:58 со стороны поселка Пески обстреляли село Веселое. В выпущено 7 гранат из РПГ, 12 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие.

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