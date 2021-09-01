Накануне Дня знаний ВСУ три раза открыла огонь по населенным пунктам ДНР

В Киевском районе Донецка зафиксировано повреждение остекления Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины три раза нарушили договоренности о перемирии в зоне ответственности ДНР. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие населенные пункты: г. Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Старомихайловка и Лозовое, — говорится в сообщении. — Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 31 единиц.

Отмечается, что в результате вечернего обстрела с применением противотанковой управляемой ракеты в Киевском районе Донецка зафиксировано повреждение остекления пяти оконных деревянных блоков по улице Куинджи. Жертв среди мирных граждан удалось избежать.

ДНР попыталась задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушения режима прекращения огня. Однако все обращения были проигнорированы украинской стороной в Совместном центре.

— На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, режим прекращения огня соблюдаем, — добавили в Представительстве.

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