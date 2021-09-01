Боевики ВСУ дважды открыли огонь по ЛНР за сутки

Информация о пострадавших среди мирного населения ЛНР и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

Боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе за прошедшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Под огнем оказался район поселка Калиново. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Согласно данным Представительства, боевики открыли огонь по поселку в 5.20 и 19.20. Сначала было сделано шесть выстрелов из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, а после выпущено три мины из миномета калибром 120-миллиметров. В обоих случаях обстрелы организовывало подразделение ВСУ в районе населенного пункта Троицкое.

Информация о пострадавших среди мирного населения ЛНР и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется представителями Республики в Совместном центре.

Напомним, участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению перемирия в регионе. Однако силовики Украины продолжают нарушать его условия. В том числе они открывают огонь из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

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