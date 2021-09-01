Погода в Донецке: 2 сентября небо на протяжении всего дня будет покрыто облаками

2 сентября погода в Донецке будет пасмурной Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На протяжении всего дня небо в Донецке 2 сентября будет покрыто облаками. Изредка из-за них будут проглядываться лучи солнца. Но после обеда пойдет дождь, который не закончится до самой ночи.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +15 …+17 градусов ночью до +21 … +23 в середине дня. Ветер западный. Скорость воздушных потоков составит 7 – 9 метров секунду. Возможны порывы до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 2 сентября отмечается день пророка Самуила. В этом время начинают собираться в стаи перелетные грачи, появляются зимние опята, а на огороде пора собирать урожай свеклы и моркови. Наши предки заметили, если 2 сентября идет дождь с грозой и громом, то осень будет долгой.

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