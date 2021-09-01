В ДНР начнут выдавать справки о вакцинировании с QR-кодами

В ближайшее время справки с QR-кодами начнут выдавать во всех пунктах вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Донецкой Народной Республики, которые привились препаратом Гам-Ковид-Вак (то есть «Спутником V»), могут получить справку о вакцинации с QR-кодом. Для этого необходимо с паспортом и старой справкой обратиться в пункт, где проводилась иммунизация. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

Однако данная услуга действительна только для определенных прививочных пунктов, а именно: Ясиноватская ЦРБ; ГБУ «ЦГКБ г. Харцызска»; ГБУ «ЦПСМП г. Снежное», ГБУ «ЦПСМП г. Тореза»; ГБУ «ЦГБ г. Дебальцево»; ГБУ «ЦГБ г. Докучаевска»; ДокТМО МЗ ДНР (Донецк); ГБУ «ЦПСМП №6 г. Донецка»; ГБУ «ЦПСМП №11 г. Донецка»; ГБУ «Новоазовская ЦРБ»; ГБУ «ЦПСМП Старобешевского района»; ГБУ «ЦПСМП Амвросиевского района».

В Минздраве ДНР заверили, что по мере заполнения электронной базы выдавать справки с QR-кодами начнут и в других пунктах вакцинации. Данную проблему планируется решить в ближайшее время.

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