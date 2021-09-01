Коронавирус в ДНР, последние новости на 1 сентября 2021 года: На лечении находятся 7 205 пациентов

Для недопущения третьей волны коронавируса в Минздраве настоятельно рекомендуют соблюдать профилактические меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки медики поставили на учет 549 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». При этом еще 144 пациента побороли болезнь и зарегистрировано 5 летальных случаев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

— За 31 августа проведено 1477 исследований, из них выявлены 478 случаев заболевания и у 71 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 1 сентября заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики зафиксировано 56 885. На стационарном и амбулаторном лечении находятся 7205 пациентов, выписаны 45 581 человек, летальных случаев 4099. При этом выявлены 2248 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем в ЛНР коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки выявили еще у 21 жителя. Таким образом, с начала пандемии подтвержденных случаев инфекции в Республике было зарегистрировано 8 950. Причем на 7 224 человека выписаны из медучреждений, на учете все еще находятся 823 пациента, а случаев смерти – 903.

Для недопущения третьей волны коронавируса в Минздраве настоятельно рекомендуют соблюдать профилактические меры. В том числе советуют держать социальную дистанцию, надевать маску в транспорте и торговых объектах, а также соблюдать карантин в случае возникновения первых признаков острого респираторного вирусного заболевания.

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