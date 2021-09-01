В ЛНР COVID-19 побороли еще более ста жителей

Медики диагностировали коронавирусную инфекцию еще у 21 жителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки медики диагностировали коронавирусную инфекцию еще у 21 жителя. При этом 121 пациент поборол болезнь. Летальных случаев зарегистрировано 16. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

Таким образом, с начала пандемии подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики было зарегистрировано 8 950. Из них 7 224 человека выписаны из медучреждений полностью здоровыми и с дважды отрицательным результатом теста. Лечение продолжают получать 823 пациента. Случаев смерти от коронавируса зарегистрировано 903.

Напомним, что в ЛНР по-прежнему действует режим повышенной готовности. Для недопущения распространения болезни власти приняли ряд мер, которые коснулись изменения режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта, а также образовательных учреждений.

Поскольку прирост больных COVID-19 в Республике фиксируется ежедневно, было решено организовать учебный процесс местных в школах и вузах в очно-заочном режиме. Новые требования также устанавливают ограничения на наполняемость классов.

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