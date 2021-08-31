Школы и вузы ЛНР в новом учебном году переведут на очно-заочную форму обучения

Дистанционное обучение будет сочетаться с занятиями в классах и аудиториях Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября учебные заведения в ЛНР приступят к работе не только в очном, но и заочном формате. Это связано со сложной эпидемической ситуацией в стране, пояснил министр образования и науки Республики Андрей Лустенко.

Он отметил, что еще 6 августа Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ЛНР утвердила новые требования по организации работы образовательных учреждений в новом учебном году.

- Были установлены четкие нормы наполняемости классов: это не более 12 человек в помещениях площадью до 30 квадратных метров, не более 20 - в помещениях площадью до 50 кв. м, не более 25 человек - на площади до 60 кв. м и не более 27 человек в учебных классах более 60 квадратных метров, - сказал Лустенко.

Кроме того, четко оговариваются условия проведения массовых мероприятий - допускается присутствие не более 50 человек в закрытых помещениях, которые необходимо оборудовать УФ-облучателями. Ну, и никто, конечно, не отменял соблюдения всех противоэпидемических норм.

- В вузах Республики тоже будет организовано очно-заочное обучение, - сообщил министр.

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