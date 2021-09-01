Украина почти полгода препятствует ремонтным работам на объектах жизнеобеспечения в Донбассе

Благодаря особым договоренностям удалось наладить водоснабжение и газификацию в части населенных пунктов Фото: Нигина БЕРОЕВА

Уже прошло почти полгода с момента, когда Украина перестала предоставлять гарантии безопасности для ремонтных групп, работающих на объектах жизнеобеспечения в прифронтовых районах Донбасса. С тех пор на них ни разу не проводились ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— При этом на каждом заседании рабочей группы представители официального Киева подчеркивают важность вопроса проведения ремонтно-восстановительных работ, что еще раз демонстрирует имитационный характер обеспокоенности украинских представителей гуманитарной обстановкой по обе стороны от линии соприкосновения, — говорится в сообщении.

При этом Донецку удалось достичь договоренности об особом порядке согласования аварийных ремонтно-восстановительных работ, которые требуют экстренного проведения. Благодаря этому в части населенных пунктов Республики удалось наладить водоснабжение и газификацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Представительство ЛНР в СЦКК: Жертвами вооруженной агрессии ВСУ в августе стали четыре человека

Ранения получили два защитника ЛНР и мирный житель, еще один военный погиб (подробнее)