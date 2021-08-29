Войска Украины выпустили по Горловке, окраинам Донецка и Ясиноватой 77 снарядов, мин и гранат

Схема обстрелов территории ДНР. Фото: НМ ДНР

28 августа ВСУ восемь раз обстреляли ДНР. По территории Республики было выпущено 77 снарядов, мин и гранат. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В результате обстрела Горловки из 122-мм артиллерийского орудия были ранены двое детей.

- Девочка 2013 года рождения получила баротравму справа, сотрясение головного мозга, мальчик 2011 года рождения – баротравму справа, сотрясение головного мозга, посттравматический отит, минно-взрывную травму в области лопатки, — сообщили в представительстве СЦКК.

Также на горловском направлении зафискирован обстрел в направлении поселка Доломитное.

На донецком направлении украинские войска вели огонь в направлении Старомихайловки на западе Донецка и поселков Каштановое и Веселое в пригородах Ясиноватой.

Огнем украинских войск в Горловке повреждены шесть жилых домов, также были обесточены 10 трансформаторных подстанций в горловском поселке шахты имени Ленина. В Каштановом повреждены четыре дома, в Старомихайловке – перебит электропровод.

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