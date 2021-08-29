Экстренное заявление НМ ДНР: Защитники Республики ответным огнем подавили позиции ВСУ, с которых обстреляли Горловку и ранили двоих детей

Семилетняя Настя с контузией и десятилетний Дима с осколочным ранением лопатки находятся в горловской больнице №2. Фото: Скриншот видео Иван Приходько

Народная милиция ДНР ответным огнем подавила позиции, с которых украинские войска вечером 28 августа обстреляли жилые районы Горловки. Что привело к ранению двоих детей. Об этом сообщил официальный представитель Управления НМ Республики.

- В 20 часов 28 августа боевики 10-й бригады по приказу командира бригады Вячеслава Котлика совершили террористический акт против жителей нашей Республики. Каратели 109-го горно-штурмового батальона открыли огонь из артиллерийского орудия калибром 122 мм по Горловке, выпустив четыре снаряда по жилым районам города. В результате ранения получили двое детей — семилетняя девочка и десятилетний мальчик, которые находились во дворе своего дома №16 на улице Чайковского, — говорится в сообщении.

Также, в результате обстрела повреждены 3 жилых дома по адресам: ул. Сухумская, 1, ул. Чайковского, 14 и 16. Пострадал припаркованный рядом с домом автомобиль.

Кроме того, повреждены подстанции, обеспечивающие электроэнергией поселок шахты имени Ленина, который в настоящее время остается без электричества.

В связи с безуспешными попытками задействовать координационный механизм для прекращения огня со стороны ВСУ с целью защиты жизни и здоровья населения Республики в соответствии с пунктом «е» и «д» Мер по усилению РПО подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. Огневые точки были подавлены. Потери карателей из 10-й бригады уточняются.

В НМ ДНР призвали международных наблюдателей СММ ОБСЕ вмешаться в происходящее и оказать влияние на ВСУ с целью принуждения их к соблюдению устойчивого режима прекращения огня и прекращения террора мирного населения Республики.

Тем временем, раненых детей привезли в городскую больницу №2. Семилетняя Настя получила контузию, а десятилетний Дима - осколочное ранение лопатки. Врачи оказали им необходимую помощь. Их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Он посетил больницу, куда госпитализировали детей. Заснял их разговор на видео и поделился им в социальных сетях. На видео видно, что дети сидят в креслах-колясках в больнице. Девочка рассказала, как начался обстрел. Снаряд прилетел, когда дети играли на веранде дома. Раненый мальчик заверяет, что с ним уже все в порядке.

— Вот что значит дети войны. Сидит раненый ребенок и говорит, что у него все нормально, но он в шоке еще, — прокомментировал Приходько.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ, обстрелявших Старомихайловку

По предварительным данным, уничтожена БМП противника и ранены двое украинских военных (подробнее)