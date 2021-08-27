В ДНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ, обстрелявших Старомихайловку

Такое решение приняли из-за безуспешных попыток урезонить украинскую сторону Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинская армия понесла потери среди военнослужащих, участвовавших в обстреле поселка Старомихайловка под Донецком. Об этом заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

Напомним, в результате вечернего обстрела ВСУ в населенном пункте были ранены двое мирных жителей 1964 и 1994 годов рождения. Их отвезли в больницу с осколочными ранениями ног и головы. Кроме того, по последним уточненным данным, в поселке получили повреждения две школы и три жилых дома.

После безуспешных попыток призвать украинскую сторону прекратить огонь, с целью защиты жизни и здоровья населения Донецкой Народной Республики, в соответствии с пунктом «е» и «д» мер по усилению РПО, подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь.

- В результате ответного удара БМП противника была выведена из строя, а двое боевиков получили ранения, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.

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