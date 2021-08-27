ВСУ возобновили обстрелы школ Донбасса

В украинских окопах точно знают, что перед ними здание школы, но стреляют (архивное фото) Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ходе вчерашнего обстрела ВСУ одного из поселков Донецка - Старомихайловки - получили повреждения две школы и три частных дома. Такие данные обнародовали в ходе уточнения последствий произошедшего в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Противник вел огонь из Красногоровки с применением орудия БМП-2. Установлены повреждения Старомихайловской школы и школы № 85, также пострадали дома по улицам Коцюбинского, 42, Жуковского, 2 и Северная, 73, - сообщили наблюдатели.

Уточняется, что повреждены стены и кровля, двери и стекла домов. В СЦКК также напомнили, что при обстреле были ранены двое мирных жителей.

А тем временем в ЛНР под руку украинских снайперов угодила школа в поселке Золотое-5. Там было выбито остекленение. На месте обстрела специалисты обнаружили пули ЛПС со стальным сердечником и патроны 57-Н231С, калибром 7,62 миллиметра. Экспертиза показала, что прицельный огонь велся с украинских позиций на расстоянии всего 1,6 километра.

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