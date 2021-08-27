При обстреле Донецка были ранены двое жителей

Украинская армия обстреляла пригород столицы из крупнокалиберного оружия. Фото: штаб «ООС»

Вчера вечером ВСУ обстреляли один из пригородов Донецка - поселок Старомихайловку. В результате были ранены двое жителей возрастом 27 и 57 лет. Во время обстрела они находились во дворе своего дома, расположенного по адресу: Коцюбинского, 42. Об этом заявил мэр столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Получили ранения два мирных жителя 1964 и 1994 годов рождения. Одного из пострадавших с осколочными ранениями головы доставили в ДоКТМО. Другого с осколочными ранениями ноги - в травмпункт городской больницы № 14. Зафиксированы также повреждения гаража и стены жилого дома по улице Северной, 73, - проинформировал он.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинская армия обстреляла этот населенный пункт из крупнокалиберного оружия - БМП-2.

- Огонь был открыт в 19.25, в направлении Старомихайловки противник произвел 30 выстрелов. При этом украинская сторона проигнорировала запрос на восстановление режима тишины, - сообщили наблюдатели.

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