Под Амвросиевкой от столкновения легковушки с деревом пострадали два человека

Пострадавшего водителя на носилках транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 29 августа, на автомобильной дороге Т-05-19 «Амвросиевка-Тельманово-Мариуполь» произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2108 с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Спасатели Государственного пожарно-спасательного отряда Амвросиевки с помощью шанцевого инструмента деблокировали пострадавшего водителя из автомобиля и на носилках транспортировали его к автомобилю скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажир 2002 года рождения выбрался из автомобиля самостоятельно. Все пострадавшие были госпитализированы в учреждение здравоохранения.

От МЧС ДНР привлекались 2 машины и 7 сотрудников.

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