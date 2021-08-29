День города и День шахтера в Донецке 2021: Как будет работать транспорт в главный день праздника – 29 августа

Донецк празднует День города и День шахтера Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В честь Дня шахтеров и Дня города в Донецке 29 августа в муниципальном транспорте будет организован бесплатный проезд, а на старейший трамвайный маршрут города №1 следованием «ДМЗ – Железнодорожный вокзал» выйдут два ретро-трамвая. Также вечером на ДС «Центр» и «Крытый рынок» будет организована целевая подача автобусов, работающих в режиме маршрутного такси. А после салюта в парке имени Щербакова посетителей бесплатно развезут по районам города. Об этом сообщил мэр столицы Алексей Кулемзин.

Администрация г. Донецка совместно с КП «Донэлектроавтотранс» приглашает всех жителей и гостей города совершить прогулку на ретро-трамваях, которые 29 августа будут курсировать по маршруту № 1 следованием «Металлургический завод – Железнодорожный вокзал».

Трамвай «Ретро-1». Время отправления от остановочного пункта «ДМЗ»: 10:03 (от пл. Дзержинского), 14:00, 15:27. Время отправления от остановочного пункта «Ж/Д вокзал»: 10:45, 14:44, 16:12.

Трамвай «Ретро-2». Время отправления от остановочного пункта «ДМЗ»: 10:47 (от пл. Дзержинского), 12:16, 13:48. Время отправления от остановочного пункта «Ж/Д вокзал»: 11:29, 13:01, 14:33.

На маршрут №1 следованием «ДМЗ – Железнодорожный вокзал» выйдут два ретро-трамвая. Фото: Алексей Кулемзин

А вечером, в 21:30 на ДС «Центр» и ДС «Крытый рынок» будет организована целевая подача автобусов, работающих в режиме маршрутного такси, для развоза после окончания праздничных мероприятий всех желающих в районы.

Отправления автобусов от ДС «Центр» будут осуществляться по следующим маршрутам:

- № 3 ДС «Центр» – завод «Донецкгормаш» – кладбище «Донецкое море»;

- № 4 ДС «Центр» – пр. Ильича – пр. Мира;

- № 11 ДС «Центр» – пр. Ильича – ДС «Мкр-н Восточный»;

- № 18 ДС «Центр» – ул. Краснооктябрьская – ДС «Мкр-н Восточный»;

- № 19 «ДС «Центр» – ул. Университетская – пр. Таманский – ул. Молодых Шахтёров – пр. Киевский – ДС «Червоногвардейская»;

- № 20 «ДС «Центр» – ул. Левобережная – ДС «Буденновская»;

- № 20-в ДС «Центр» – ул. Майская – ДС «Буденновская»;

- № 24-б ДС «Центр» – пр. Дзержинского – пр. Ильича – ДС «Червоногвардейская»;

- № 26 «ДС «Центр» – ул. Горная – ДС «Ж/Д вокзал»;

- № 41-б «ДС «Центр» – больница № 25»;

- № 42-а «ДС «Центр» – ГПНБ № 1»;

- № 43 «ДС «Центр» – ул. Кирова – мкр-н Широкий – c-з Широкий»;

- № 49 «ДС «Центр» – пр. П. Коммунаров – ДС «Ул. Б. Магистральная»;

- № 53 «ДС «Центр» – ул. Крепильщиков – ДС «Буденновская» – ДС «Ул. Б. Магистральная»;

- № 74 «ДС «Центр» – пр. П. Коммунаров – ДС «Ул. Щетинина»;

- № 76 «ДС «Центр» – ул. Островского;

- № 78-б ДС «Центр» – пр-т Ленинский – ул. Куприна – Пенсионный фонд Кировского района – мкр-н Семашко – ул. Островского»;

- № 85 «ДС «Центр» – ДС «Ул. Пинтера».

Отправления автобусов от ДС «Крытый рынок» будут осуществляться по маршруту № 121 «Донецк – Макеевка».

Куда повезут жителей в 22 часа с улицы Стадионная. Фото: Алексей Кулемзин

Кроме этого, в 22 часа с улицы Стадионная после салюта в парке имени Щербакова посетителей бесплатно развезут по районам города.

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