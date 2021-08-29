День города и День шахтера в Донецке 2021: Что будет в главный день праздника – 29 августа

Центром гуляний станет парк имени Щербакова Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Праздничные мероприятия в честь профессионального праздника шахтеров, а также Дня города пройдут в Донецке завершатся 29 августа. Об этом сообщил мэр столицы Алексей Кулемзин.

В воскресенье всех желающих приглашают на Праздник Театрального сквера, который начнется в 14:00 в сквере у «Донбасс Оперы».

В парке имени Щербакова мероприятия начнутся в 10:00 выставкой «Город мастеров» и спортивным праздником. С 11:00 до 16:00 пройдет фестиваль национальных кухонь. Также компания «Флайборд Ростов» с 13:00 до 13:30 и с 16:00 до 16:30 покажет водное шоу.

В 18:00 начнется концерт с участием артистов из России – рэпера Doni (Достонбек Исламов), певицы Анет Сай (Анна Сайдалиева), групп «Инфинити» и «Мохито», а также барабанного шоу «Drumtime».

Концерт завершится фейерверком в 21:30.

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