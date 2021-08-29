Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем шахтера

Денис Пушилин уверен, что в ДНР решат ключевые задачи модернизации угольной отрасли и повысят престиж шахтерской профессии. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Республики с Днем шахтера. Поздравление опубликовано на официальном сайте руководителя государства.

- Дорогие горняки и ветераны отрасли! От всего сердца поздравляю вас с главным праздником шахтерского Донбасса! - говорится в поздравлении.

300 лет назад российскому императору Петру Великому сообщили об открытии месторождений угля в устье Северского Донца. Так началась история освоения Донецкого каменноугольного бассейна. Судьба Донбасса тесно связана с трудовыми подвигами стахановцев, героическим трудом горняков.

- Шахтерский характер нашего региона, выкристаллизовавшийся в тяжелом труде, помогает нам выстоять. Война и блокада больно ударили по угольной отрасли. Но мы справились с этими трудностями. Уголь Донбасса всегда был и будет востребован, он жизненно необходим для развития отечественного промышленного комплекса, - отметил Пушилин.

Он выразил уверенность, что вместе мы решим ключевые задачи модернизации угольной отрасли и повысим престиж шахтерской профессии.

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