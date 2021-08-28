В ЛНР увеличился прирост больных коронавирусной инфекцией

Лечение от COVID-19 в ЛНР получают 906 пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Луганской Народной Республике увеличился ежедневный прирост больных коронавирусной инфекцией. Только за прошедшие сутки на лечение поступили еще 114 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

При этом за сутки 53 человека сняли с учета в медучреждениях. После получения двух отрицательных результатов тестов на COVID-19 им констатировали полное выздоровление. Также медики уточнили статистику по летальным случаям. За прошедшие сутки зарегистрировано 10 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Таким образом, с начала пандемии в ЛНР COVID-19 был диагностирован у 8 791 жителя, из них на лечении находятся 906 пациентов, 7 023 человека побороли болезнь, летальных случаев зафиксировали 862.

Напомним, что в ЛНР все еще действует режим повышенной готовности. Власти Республики ввели его для недопущения распространения инфекции. Также был принят ряд ограничительных мер. Они коснулись в том числе работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.

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