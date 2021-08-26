В Луганске начали прививать от коронавируса пожилых людей

К процедуре допускают только при отсутствии противопоказаний Фото: Михаил ФРОЛОВ

Луганская поликлиника №10 начала прививать от коронавирусной инфекции людей старше 60 лет. Для этого используется однокомпонентная российская вакцина Sputnik Light. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

— В день у нас прививается от 100 до 200 человек, переносят прививку достаточно хорошо. У любого вакцинируемого возможно появление гриппоподобного синдрома. Но они сами по себе проходят в течение суток-двух и люди чувствуют себя очень хорошо, удовлетворительно, — рассказал заместитель главврача по медицинской части поликлиники Ирина Щукина.

На данный момент в поликлинике работают два прививочных кабинета. Непосредственно перед самой вакцинацией пациенту необходимо пройти осмотр у врача и, если противопоказаний нет, то его допускают к процедуре.

В ЛНР продолжает прививочная кампания. По данным главного внештатного специалиста Минздрава Республики по эпидемиологии Елены Андреенковой, более 53 тысяч местных жителей уже привились от коронавируса Спутником Лайт.

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