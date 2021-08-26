Коронавирус в ДНР, последние новости на 26 августа 2021 года: Зарегистрировано 55 154 случая заболевания COVID-19

За 25 августа проведено 1102 исследований на COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки медики на лечение от коронавирусной инфекции поступили 464 пациента с COVID-19. При этом сняли с учета 155 человек. Летальных случаев зарегистрировано 18. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— За 25 августа проведено 1102 исследования, из них выявлено 396 случаев заболевания (35,9%) и у 68 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 26 августа заболевших инфекцией COVID-19 на территории ДНР было зарегистрировано 55 154. Из них на стационарном и амбулаторном лечении находятся 6 428 пациентов. Побороли болезнь уже 44 702 человека.

Теперь жители ДНР, которые перенесли в тяжелой форме коронавирус и столкнулись с последствиями болезни, могут пройти реабилитацию в Республиканском центре профпатологии и реабилитации в Донецке. В медучреждении оборудовали порядка 100 коек для этих нужд. Полное выздоровление достигается с помощью массажа, лечебной физкультуры, курса ингаляций и физиотерапии, а также спелеотерапии и дыхательной гимнастики.

Тем временем Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, чтобы замедлить рост заболеваемости COVID-19. Советуют держать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки, ограничить посещения мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах.

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