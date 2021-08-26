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Здоровье26 августа 2021 11:42

В Донецке оборудовали 100 коек для реабилитации пациентов после COVID-19

В Республиканском центре профпатологии и реабилитации лечат осложнения после перенесенного в тяжелой форме коронавируса
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Для полного выздоровления в медучреждении практикуется массаж, лечебная физкультура, ингаляции и пр.

Для полного выздоровления в медучреждении практикуется массаж, лечебная физкультура, ингаляции и пр.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители ДНР, которые перенесли в тяжелой форме коронавирусную инфекцию и теперь борются с последствиями болезни, могут пройти реабилитацию. Для этих нужд Республиканском центре профпатологии и реабилитации в Донецке оборудовали порядка 100 коек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Реабилитация тяжелого течения новой коронавирусной инфекции COVID-19 направлена на устранение последствий болезни, ее осложнений, восстановление функции легких, улучшение микроциркуляции, профилактику фиброза, — говорится в сообщении.

Полное выздоровление достигается с помощью массажа, лечебной физкультуры, курса ингаляций и физиотерапии, а также спелеотерапии и дыхательной гимнастики.

Кроме восстановительного лечения пациенты могут получить консультацию узких специалистов. В том числе невролога, кардиолога и пройти лечение сопутствующих патологий.

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