Какие медосмотры в ДНР нужно пройти детям перед занятиями в школе

Проверка зрения и слуха нужны для того, чтобы учитель смог определить, на какую парту и ряд от окна следует посадить ребенка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

До начала нового учебного года остается неделя. За это время школьникам нужно успеть пройти обязательный медицинский осмотр, чтобы предоставить в школу справку формы 086. В Министерстве здравоохранения ДНР рассказали, у каких врачей нужно обследоваться.

- Медосмотры проводятся с целью наблюдения за здоровьем детей, а также для раннего выявления риска развития различных заболеваний и патологий, - отметили в Минздраве.

Каждый школьник перед началом учебного года должен предоставить в школу справку формы 086, где указано его общее состояние здоровья, уровень слуха и зрения, правильность осанки и результаты пробы Руфье, которая определяет состояние сердечно-сосудистой системы ребенка после определенной физической нагрузки. Кроме того, если ребенок состоит на учете у какого-либо врача по поводу определенного диагноза, то тогда ребенок проходит также осмотр у такого специалиста.

На основании данных медицинского осмотра определяется группа для занятий физической культурой. В общую группу направляются дети абсолютно здоровые. Если же у ребенка есть какой-то диагноз, согласно которому он находится на учете и наблюдении у врача — специалиста, то такой ребенок определяется в специальную группу по физкультуре в зависимости от его диагноза.

Проверка зрения и слуха нужны для того, чтобы учитель смог определить, на какую парту и ряд от окна следует посадить ребенка в классе. И потребуется ли ему пересаживание с места на место в течение учебного года.

С Минздраве назвали следующую схема периодичности обязательных медицинских осмотров:

Возраст 6 лет (перед вступлением в школу):

Врач-педиатр (врач общей практики - семейной медицины) - 1 раз в год.

Врачи-специалисты:

• хирург

• ортопед-травматолог

• офтальмолог

• стоматолог

• другие специалисты по показаниям.

Дополнительные методы исследований:

• Анализ крови (гемоглобин) и другие по показаниям.

Возраст 7, 8, 9, 10 лет:

Врач-педиатр (врач общей практики - семейной медицины) - 1 раз в год.

Врачи-специалисты - по показаниям.

Возраст 11 лет:

Врач-педиатр (врач общей практики - семейной медицины) - 1 раз в год.

Врачи-специалисты:

• хирург;

• ортопед-травматолог;

• офтальмолог;

• стоматолог;

• другие специалисты по показаниям.

Дополнительные методы исследований:

• анализ крови (гемоглобин);

• анализ крови на сахар у детей из группы риска по сахарному диабету;

• другие по показаниям.

Возраст 12-13 лет:

Врач-педиатр (врач общей практики - семейной медицины) - 1 раз в год.

Врачи-специалисты - по показаниям.

Возраст 14, 15 лет:

Врач-педиатр (врач общей практики - семейной медицины) - 1 раз в год.

Врачи-специалисты:

• стоматолог

• гинеколог детского и подросткового возраста (по показаниям)

• хирург

• эндокринолог

• психолог (по показаниям).

Дополнительные методы исследований:

• анализ крови (гемоглобин);

• флюорография

• другие по показаниям.

Возраст 16, 17 лет

Врач-педиатр (врач общей практики - семейной медицины) - 1 раз в год.

Врачи-специалисты:

• Стоматолог

• Гинеколог детского и подросткового возраста (по показаниям).

Дополнительные методы исследований:

• Флюорография.

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