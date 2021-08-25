Какие медосмотры в ДНР нужно пройти детям перед занятиями в школе

Проверка зрения и слуха нужны для того, чтобы учитель смог определить, на какую парту и ряд от окна следует посадить ребенка
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
До начала нового учебного года остается неделя. За это время школьникам нужно успеть пройти обязательный медицинский осмотр, чтобы предоставить в школу справку формы 086. В Министерстве здравоохранения ДНР рассказали, у каких врачей нужно обследоваться.
- Медосмотры проводятся с целью наблюдения за здоровьем детей, а также для раннего выявления риска развития различных заболеваний и патологий, - отметили в Минздраве.
Каждый школьник перед началом учебного года должен предоставить в школу справку формы 086, где указано его общее состояние здоровья, уровень слуха и зрения, правильность осанки и результаты пробы Руфье, которая определяет состояние сердечно-сосудистой системы ребенка после определенной физической нагрузки. Кроме того, если ребенок состоит на учете у какого-либо врача по поводу определенного диагноза, то тогда ребенок проходит также осмотр у такого специалиста.
На основании данных медицинского осмотра определяется группа для занятий физической культурой. В общую группу направляются дети абсолютно здоровые. Если же у ребенка есть какой-то диагноз, согласно которому он находится на учете и наблюдении у врача — специалиста, то такой ребенок определяется в специальную группу по физкультуре в зависимости от его диагноза.
Проверка зрения и слуха нужны для того, чтобы учитель смог определить, на какую парту и ряд от окна следует посадить ребенка в классе. И потребуется ли ему пересаживание с места на место в течение учебного года.
С Минздраве назвали следующую схема периодичности обязательных медицинских осмотров:
Возраст 6 лет (перед вступлением в школу):
Врач-педиатр (врач общей практики - семейной медицины) - 1 раз в год.
Врачи-специалисты:
• хирург
• ортопед-травматолог
• офтальмолог
• стоматолог
• другие специалисты по показаниям.
Дополнительные методы исследований:
• Анализ крови (гемоглобин) и другие по показаниям.
Возраст 7, 8, 9, 10 лет:
Врач-педиатр (врач общей практики - семейной медицины) - 1 раз в год.
Врачи-специалисты - по показаниям.
Возраст 11 лет:
Врач-педиатр (врач общей практики - семейной медицины) - 1 раз в год.
Врачи-специалисты:
• хирург;
• ортопед-травматолог;
• офтальмолог;
• стоматолог;
• другие специалисты по показаниям.
Дополнительные методы исследований:
• анализ крови (гемоглобин);
• анализ крови на сахар у детей из группы риска по сахарному диабету;
• другие по показаниям.
Возраст 12-13 лет:
Врач-педиатр (врач общей практики - семейной медицины) - 1 раз в год.
Врачи-специалисты - по показаниям.
Возраст 14, 15 лет:
Врач-педиатр (врач общей практики - семейной медицины) - 1 раз в год.
Врачи-специалисты:
• стоматолог
• гинеколог детского и подросткового возраста (по показаниям)
• хирург
• эндокринолог
• психолог (по показаниям).
Дополнительные методы исследований:
• анализ крови (гемоглобин);
• флюорография
• другие по показаниям.
Возраст 16, 17 лет
Врач-педиатр (врач общей практики - семейной медицины) - 1 раз в год.
Врачи-специалисты:
• Стоматолог
• Гинеколог детского и подросткового возраста (по показаниям).
Дополнительные методы исследований:
• Флюорография.
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