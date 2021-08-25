В ДНР первые уроки в школах посвятят русской культуре и ее развитию в Донбассе

Новый учебный год начнется с урока о развитии русской культуры Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новый учебный год в общеобразовательных организациях ДНР начнется с уроков о развитии русской культуры. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

- Министерство рекомендует посвятить первый урок в общеобразовательных организациях Году русской культуры. При этом право выбора конкретной темы урока предоставляется общеобразовательным организациям, – сказано в сообщении.

В перечень тем, предложенных для 1-4 классов вошли такие: «Таланты наши для тебя, Россия», «Гордись и славься, мой родной Донбасс», «Русская культура – неиссякаемый родник народной мудрости». Для 5-9 классов: «Русская культура – связующая нить поколений», «Сохраняя традиции, сохраняем свою историю и культуру», «Жемчужины русской культуры»; для 10-11 классов: «Духовное наследие Донбасса – культуры русской неотъемлемая часть», «Возвращаясь к истокам, мы обретаем себя», «Многогранный мир русской культуры».

Напомним, что 2021 год был объявлен в Республике Годом русской культуры.

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