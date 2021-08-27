В ДНР заявили о 4 фактах нарушения перемирия со стороны ВСУ

Днем ранее украинские войска открывали огонь в направлении Республики дважды. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки украинская армия 4 раза нарушила действующие условия перемирия и обстреляла несколько населенных пунктов в ДНР. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Общее количество примененных противником боеприпасов составило 50 единиц, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что в зоне поражения украинских силовиков оказались поселок Старомихайловка под Донецком, село Василевка около Ясиноватой, а также окраины сел Ленинское и Григоровка на юге Республики. При их обстреле применялось крупнокалиберное оружие - БМП и БТР, гранатометы и минометы калибром 120 миллиметров.

Напомним, в результате обстрела ВСУ пострадали двое мирных жителей в Старомихайловке. С осколочными ранениями их госпитализировали в больницу. Огнем противника были повреждены также гараж и жилой дом.

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