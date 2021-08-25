В Краснодоне горноспасатели ликвидируют пожар на шахте «Самсоновская-Западная»

Шахта «Самсоновская-Западная» считается опасной из-за возможности внезапных выбросов угля и газа, взрывов угольной пыли. Фото: МЧС ЛНР

Сегодня, 25 августа, бойцы военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР ликвидируют пожар на краснодонской шахте «Самсоновская-Западная». Об этом сообщила пресс-служба спасательного ведомства.

- Жертв и пострадавших нет. В настоящее время ведется ликвидация возгорания, - говорится в сообщении.

Напомним, шахта «Самсоновская-Западная» входит в состав шахтоуправления «Краснодонское» государственного унитарного предприятия «Республиканская топливная компания «Востокуголь». Шахта была открыта в 1999 году. За 20 лет работы горняками шахты добыто почти 20 млн тонн угля и пройдено более 85 км выработок. Шахта считается опасной из-за возможности внезапных выбросов угля и газа, взрывов угольной пыли.

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