Украинские спецслужбы готовили теракт в Красном Луче

Теракт предотвращен
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В Красном Луче предотвращен готовящийся спецслужбами Украины теракт. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики.
- По замыслу украинской спецслужбы, самодельные взрывные устройства должны были быть инициированы на центральной аллее города по улице Ленина в районе площади имени Кирова и средней школы № 10, - рассказывают в МГБ ЛНР. - Для этого иностранной спецслужбой была проведена тайниковая операция по передаче агенту орудий совершения диверсионно-террористического акта.
Отмечается, что взрывные устройства планировалось заложить в урны на центральной аллее города.
- Экспертно-криминалистическая группа МВД ЛНР с привлечением кинологической службы провела исследование извлеченных из тайника устройств, в ходе которого было установлено наличие в них взрывчатых веществ, - сказали в ведомстве.
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