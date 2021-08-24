Украинские спецслужбы готовили теракт в Красном Луче

Теракт предотвращен Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Красном Луче предотвращен готовящийся спецслужбами Украины теракт. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики.

- По замыслу украинской спецслужбы, самодельные взрывные устройства должны были быть инициированы на центральной аллее города по улице Ленина в районе площади имени Кирова и средней школы № 10, - рассказывают в МГБ ЛНР. - Для этого иностранной спецслужбой была проведена тайниковая операция по передаче агенту орудий совершения диверсионно-террористического акта.

Отмечается, что взрывные устройства планировалось заложить в урны на центральной аллее города.

- Экспертно-криминалистическая группа МВД ЛНР с привлечением кинологической службы провела исследование извлеченных из тайника устройств, в ходе которого было установлено наличие в них взрывчатых веществ, - сказали в ведомстве.

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