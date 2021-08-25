Глава ДНР Денис Пушилин поздравил дончан с наступающим Днем города

Денис Пушилин вручил благодарности жителям, которые своим добросовестным трудом внесли личный вклад в развитие города. Фото: АГ ДНР.

Сегодня, 25 августа, накануне Дня города Донецка во Дворце культуры имени Куйбышева прошло торжественное собрание. В нем приняли участие Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, жители столицы. Об этом сообщает пресс-служба руководителя Республики.

- Столице Республики исполняется 152 года. Город-герой, город угля и стали, город миллиона роз – мы всегда будем его любить и защищать. Дончанам присуща особая сила духа, которая вдохновляет нас на подвиги. Она нужна, чтобы спускаться в забой, работать с расплавленным металлом, построить среди степи город-сад и защитить его от вооруженной агрессии Украины, – заявил Денис Пушилин.

Он добавил, что Донецк – это не только промышленный город, а и мощный научный и культурный центр.

- Здесь происходят важные геополитические события. У нас во многом решается судьба Русского мира и творится история современной России, – подчеркнул глава государства.

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