На площади Ленина заработал фонтан
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
12 июля власти Донецка объявили, что фонтан на площади Ленина будет реконструирован. А его открытие запланировали до Дня города. Так и случилось. 24 августа ремонтные работы завершены. Достопримечательность возобновила работу.
- Строители восстановили гидроизоляционный слой основания чаши, отремонтировали трубы, - говорят в столичной мэрии. Строительные ограждения объекта начали снимать накануне, тогда же специалисты приступили к пуско-наладочным работам.
Главный фонтан Донецка возобновил работу после реконструкции
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Главный фонтан Донецка возобновил работу после реконструкции
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Главный фонтан Донецка возобновил работу после реконструкции
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Главный фонтан Донецка возобновил работу после реконструкции
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Главный фонтан Донецка возобновил работу после реконструкции
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Главный фонтан Донецка возобновил работу после реконструкции
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Главный фонтан Донецка возобновил работу после реконструкции
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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