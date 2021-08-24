На площади Ленина заработал фонтан Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

12 июля власти Донецка объявили, что фонтан на площади Ленина будет реконструирован. А его открытие запланировали до Дня города. Так и случилось. 24 августа ремонтные работы завершены. Достопримечательность возобновила работу.

- Строители восстановили гидроизоляционный слой основания чаши, отремонтировали трубы, - говорят в столичной мэрии. Строительные ограждения объекта начали снимать накануне, тогда же специалисты приступили к пуско-наладочным работам.

Главный фонтан Донецка возобновил работу после реконструкции Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Главный фонтан Донецка возобновил работу после реконструкции Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Главный фонтан Донецка возобновил работу после реконструкции Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Главный фонтан Донецка возобновил работу после реконструкции Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Главный фонтан Донецка возобновил работу после реконструкции Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Главный фонтан Донецка возобновил работу после реконструкции Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Главный фонтан Донецка возобновил работу после реконструкции Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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