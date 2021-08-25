В Донецке пройдут праздничные сельскохозяйственные ярмарки

Покупателям будет предложен широкий ассортимент сезонных овощей
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В шести районах Донецка с 27 по 29 августа пройдут праздничные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.
- В преддверии Дня города и Дня шахтера приглашаем дончан и гостей города посетить праздничные сельскохозяйственные ярмарки. Покупателям будет предложен широкий ассортимент сезонных овощей, а также разнообразная продукция местных товаропроизводителей, - отметил мэр Донецка.
Ярмарки будут сопровождаться выступлением творческих коллективов и культурно-развлекательными программами.
График проведения ярмарок:
27 августа:
- Калининский район – напротив здания администрации Калининского района (бул. Шевченко, 54), начало в 9:00.
28 августа:
- Буденновский район – пл. Буденного, начало в 8:00;
- Куйбышевский район – площадка напротив ДК им. Куйбышева (пр. Панфилова, 86), начало в 8:00;
- Ленинский район – площадь перед стадионом «Металлург» (ул. Куйбышева, 25а), начало в 8:00;
- Пролетарский район – возле ДК «Юбилейный» (ул. Б. Магистральная, 29-а), начало в 8:00.
29 августа:
- Киевский район – автостоянка возле администрации Киевского района (пр. Киевский, 36), начало в 8:00.
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