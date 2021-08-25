В Донецке на пяти маршрутах временно изменится схема движения автобусов Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Донецке 28 августа изменятся схемы движения некоторых городских автобусных маршрутов. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В связи с проведением ярмарок и концертно-развлекательной программы во время празднования Дня города и Дня шахтера, 28 августа будут временно изменены схемы движения некоторых городских автобусных маршрутов, - сказал мэр города.

Он сообщил о графике и схеме движения автобусов.

Автобусный маршрут № 3: в период с 5:00 до 15:00 от администрации Ленинского района г. Донецка – ул. Куйбышева – ул. Ивана Ткаченко и далее по утвержденной схеме движения, исключив движение по улице Футбольная.

Автобусные маршруты №№ 46, 46-Б, 49, 84: в период с 7:30 до 16:30 от ДС «Ул. Б. Магистральная» по ул. Большая Магистральная – ул. Коммунистическая – пл. Героев Сталинграда и далее по утвержденной схеме движения.

- Администрация Донецка просит жителей и гостей города учесть данную информацию при планировании своих поездок, - отметил Алексей Кулемзин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный фонтан Донецка возобновил работу после реконструкции

Ремонтные работы проводились с середины июля (подробнее)