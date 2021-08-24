Паспорт ДНР получили больше 700 тысяч человек

Паспорт Донецкой Народной Республики получили больше 700 тысяч человек. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в Миграционной службе министерства внутренних дел ДНР.

- Количество выданных паспортов гражданина Донецкой Народной Республики — 702 193, из них выданных лицам старше 18 лет – 454 542, - сообщили в МС МВД Республики.

Отмечается, что число совершеннолетних жителей ДНР, получивших российской гражданство приближается к четверти миллиона.

- Число жителей, документированных паспортами гражданина Российской Федерации старше 18 лет, составляет 221 850, - сказали в Миграционной службе.

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