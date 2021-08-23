Глава ЛНР Леонид Пасечник: «Мы выбрали мир, Русский мир. И нет ни малейшего сомнения, что победа будет за нами!»

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник опубликовал статью под названием «Почему Донбасс был и останется русским». Оглядываясь на многовековую историю региона, он в который раз подтвердил, что выбор, сделанный местными жителями в 2014 году, был единственно верным.

- Еще во время «оранжевой революции», захлестнувшей украинскую столицу в 2004 году, стали очевидными простые вещи: Донбассу не нужны бессмысленные пляски и продиктованные заокеанскими псевдопартнерами лозунги. Донбасс - это промышленный регион, где люди привыкли работать и созидать. И мы трудились, пока остальные были заняты «майданом», - пишет он в статье.

Спустя 10 лет история повторилась - украинская столица вновь погрязла в ярких цветах и кричалках, только теперь они сменились выстрелами, убийством сотен людей и госпереворотом.

События, захлестнувшие Украину в 2013-2014 годах, привели к госперевороту Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

- События, захлестнувшие Украину в 2013-2014-м, стали той самой отправной точкой в самоидентификации Донбасса. Мы решительно потребовали возможность самим решать, как нам жить, с кем дружить и на каком языке разговаривать. Но после того, как Юго-Восток заявил об этом на многочисленных митингах, Киев резко перешел к политике террора и геноцида, - рассказывает Леонид Пасечник.

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По словам автора статьи, после семи лет наблюдений за обнищанием жителей Украины, ее президентами, живущими по четким «вказивкам» заокеанских советников, быстрым скатыванием страны в экономическую пропасть, жители Донбасса ни на минуту не пожалели о своем выборе.

- Мы выбрали мир, Русский мир, но отстаивать и защищать этот выбор нам пришлось как дипломатическими средствами, так и с оружием! И нет ни малейшего сомнения, что победа будет за нами! - считает глава ЛНР.

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