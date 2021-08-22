Коронавирус в ДНР за все время выявили у 53 777 жителей

Исследования не проводились Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что 21 августа исследований по выявлению коронавируса в ДНР не проводилось.

- Исследования на заболевание Covid-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - говорится в сообщении.

- По состоянию на 10.00 22 августа заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 53 777 - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 44 060 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3948 летальных случаев. Лечение продолжают 5769 пациентов.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

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