Непубличный Захарченко: Первый Глава ДНР в свободное время любил слушать бардовские, шахтерские и военные песни

Бывали минуты, когда Александру Захарченко хотелось побыть самому, в стороне от суеты, послушать любимые песни Фото: Юрий СОБОЛЕВ

31 августа будет три года, как с нами нет Александра Захарченко. Казалось, за это время о первом Главе ДНР столько написано и рассказано, что не осталось чего-то неизвестного. И все же… Вот на днях директор Донецкого дома работников культуры Майя Борисовна Калиниченко поведала «Комсомолке», что Александр Владимирович в свободное время любил слушать бардовские, шахтерские и военные песни. Происходило это непублично – без присутствия прессы, официальных лиц и даже близких людей. С такой вот необычной стороны открывается нам «Батя».

- У нас проводились официальные встречи руководителя Республики. В частности, Александр Владимирович общался с активом организации «Оплот», которой он руководил. Были и другие публичные мероприятия, которые освещались в прессе. Но больше запомнился мне Александр Владимирович в неофициальной обстановке. Как только у Захарченко появлялось свободное время, он приходил к нам послушать музыку, - рассказала Майя Борисовна.

БЫЛ ПОХОЖ НА ОТЦА – БЛЕСТЯЩЕГО БАРДА

- У него были какие-то предпочтения? Что ему нравилось?

- В этом Александр Владимирович был похож на отца – Владимира Николаевича, блестящего барда. Он пишет превосходные музыку и стихи, исполняет их на гитаре. Этот человек отдал 35 лет шахтерскому труду. Работал горнорабочим очистного забоя, хотя у него высшее шахтерское образование. Вот и Александр Владимирович любил бардовские и шахтерские песни. А еще русские и о Великой Отечественной войне. Он сам подпевал во время исполнения.

- Когда обычно приходил к вам Захарченко. Его кто-то сопровождал?

- Часто не было никаких предварительных договоренностей. Мы ведь понимали, какая нагрузка и сколько дел у руководителя Республики. Обычно это было вечернее время. Сначала приходила охрана с собаками. Проверяли, что нужно по вопросам безопасности. Александра Владимировича никто не сопровождал. Ни из близких людей, ни из официальных лиц. Видимо, ему очень хотелось побыть самому, в стороне от суеты, послушать любимую музыку. На выступления артистов Захарченко всегда приходил в камуфляже – в любую минуту был готов выехать на передовую.

Майя Борисовна вспоминает, что однажды ей пришлось обратиться к Захарченко с просьбой.

- По какому-то стечению обстоятельств попала в Донецк из Америки маримба. Это уникальный ударный музыкальный инструмент, больше похожий на ксилофон. Его в срочном порядке продавали за 5 тысяч долларов. Нам найти такие деньги было просто невозможно. Я обратилась к Александру Владимировичу. И он в течение двух дней решил этот вопрос. Сегодня на маримбе учат студентов музыкальной академии. Звук этого инструмента дает отличный заряд душе.

Майя Борисовна Калиниченко говорит, что в доме работников культуры стало традицией проведение дней памяти Александра Захарченко и Иосифа Кобзона Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

- 31 августа исполнится три года, как погиб первый Глава ДНР. Вы что-то планируете к этой трагической дате?

- В доме работников культуры уже стало традицией проведение дней памяти не только Александра Захарченко, но и Иосифа Кобзона, который ушел из жизни буквально за день до трагической гибели Главы ДНР. В этом году мероприятие пройдет 25 августа. Соберутся все, кто помнит и ценит вклад этих выдающихся людей в становление независимости Донбасса.

«КАК ВЫ ТУТ ЖИВЕТЕ БЕЗ МЕНЯ?»

Майя Борисовна показывает фотоальбом «Первый», который ей подарили родители Александра Владимировича – Владимир Николаевич и Тамара Федоровна. В нем фотографии, связанные не только с ДНР, но и с детскими, и юношескими годами будущего руководителя Республики.

На фотоальбоме «Первый» отец первого Главы ДНР Владимир Николаевич написал от руки стихотворение, которое посвятил 44-летней годовщине рождения сына Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

На первой странице Владимир Николаевич написал от руки стихотворение, которое посвятил 44-летней годовщине рождения сына (Александр Захарченко родился 26 июня 1976 года).

В этот день я с вами, я живой!

Хоть и не вернусь к себе домой,

Хоть и не спрошу тихонько я –

Как вы тут живете без меня?

В день рожденья вместе будем мы.

Принимаю поздравленья и цветы,

Смерти в этот день даю отбой,

Не грустите люди, я живой.

Я боролся за родной Донбасс.

Присмотритесь, я ведь среди вас –

В лепестках подаренных мне роз,

В этот день, прошу – не нужно слез.

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