Как после восстановления будет выглядеть легендарная «Саур-Могила»

В Донецке утвердили проект с учетом поправок, высказанных на заседании экспертной комиссии. Фото: pravdnr.ru

В Донецке на совещании экспертной комиссии по восстановлению мемориального комплекса «Саур-Могила» утвердили проект, который воссоздает легендарный памятник. Пресс-служба Правительства ДНР сообщила, что в обсуждении представленных проектов приняли участие вице-премьер Владимир Антонов, представители культурного и исторического сообществ, депутатского корпуса, специалисты профильных министерств, а также военнослужащие бригады «Восток».

- Сегодня перед нами стояла крайне важная задача – определить, как именно будет выглядеть один из главных национальных памятников Донецкой Народной Республики. Символ непокоренности и мужества нашего народа и в годы Великой Отечественной войны, и в период нынешнего вооруженного конфликта в Донбассе, — отметил Владимир Антонов.

Проект воссоздает мемориальный комплекс в аутентичном виде, но с добавлением элементов, связанных с защитой высоты в 2014 году.

- В частности, речь идет о строительстве музея для увековечивания памяти бойцов, погибших от украинской артиллерии и националистических батальонов, которые так и не смогли уничтожить наших солдат, защищавших Родину до последнего вздоха. Также по задумке авторов проекта на территории в более чем пять гектаров появится ансамбль входной группы, а непосредственно по пути к вершине мемориального комплекса будут раскрыты две тематические линии. Правая сторона будет посвящена событиям периода Великой Отечественной войны, а левая – войне наших дней, — отметил Владимир Антонов.

Владимир Антонов рассказал, как будет выглядеть «Саур-могила». Фото: Скриншот видео ДРКМ

По словам вице-премьера, в планах также восстановление трех тематических пилонов памяти погибшим воинам. Барельеф «Героям авиации» в нынешнем виде предложено законсервировать в память о боевых действиях 2014 года. Дорогу к «Алее славы» решено выложить базальтом, а в конце аллеи появится обелиск в память о подвиге советского солдата.

Утвержденный проект будет доработан с учетом высказанных на заседании замечаний и дополнений. А полное завершение восстановительных работ запланировано к 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

Кстати, помогать ДНР в восстановлении комплекса будет Ростовская область. В конце прошлой недели этот вопрос решался на региональном совещании с участием главы МИД России Сергея Лаврова и руководства Ростовской области, в том числе и губернатора Василия Голубева.

- Это гуманитарный вопрос, вопрос исторической памяти. Памятники и мемориалы надо хранить и беречь, где бы они не находились, - отметил Сергей Лавров.

Напомним, что комплекс «Саур-могила» был посвящен подвигу советских солдат, совершенному в 1943 году. Тогда красноармейцы с большими потерями штурмовали укрепрайоны «Миус-фронта», при помощи которых фашистская армия пыталась удержать Донбасс. А в 2014 году ополченцы ДНР защищали высоту от натиска многократно превосходящих сил украинской армии и нацбатов.

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