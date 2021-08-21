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Политика21 августа 2021 12:52

Два жилых дома в Донецке повреждены огнем украинской армии

Под обстрел попал поселок шахты «Трудовская» на западной окраине столицы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинская армия не прекращает обстрелы территории ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинская армия не прекращает обстрелы территории ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В поселке шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка получили повреждения два жилых дома вследствие обстрела со стороны украинских войск. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Повреждения получили два жилых дома по адресам: улица Рационализаторов, 32/2 (повреждена кровля, на крыше дома обнаружен взрывоопасный предмет); улица Рационализаторов, 34 (повреждены два окна), – сказано в сообщении.

Отмечается, что оперативно-наблюдательная группа представительства выехала на место происшествия для уточнения обстоятельств и последствий обстрела.

Пока неизвестно, какими боеприпасами был обстрелян поселок.

Кстати, сегодня в 10:07 был зафиксирован гранатометный обстрел со стороны украинской армии в районе аэропорта на севере столицы ДНР.

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