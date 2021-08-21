Украинская армия обстреляла из гранатометов Ленинское на юге ДНР

Село Ленинское вновь оказалось под огнем украинских карателей. Фото: Пресс-центр штаба ООС
Вечером, 20 августа, украинские военные открыли огонь из подствольных гранатометов по селу Ленинское на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- В 21.50 по селу Ленинское было выпущено 20 гранат из подствольного гранатомета. Огонь велся со стороны подконтрольного ВСУ села Водяное, - говорится в сообщении.
По данным разведки Народной милиции ДНР, там расположены позиции 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, которой командует полковник Олег Гончарук.
Информация о пострадавших и разрушениях от обстрела уточняется.
В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что за минувшие сутки это был единственный обстрел территории Республики.
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