Руководитель Представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов обвинил СММ ОБСЕ в ангажированности

Сотрудники миссии ОБСЕ стали свидетелями сброса взрывчатки с беспилотника. Однако не упомянули об этом в своих отчетах [архивное фото] Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Руководитель Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов обвинил сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ангажированности. По этой причине в отчетах организации до сих пор не появились сведения о нарушениях ВСУ и их трагических последствиях в поселке Коминтерново.

Напомним, что 2 августа ВСУ совершили сброс взрывного устройства с беспилотника. В результате чего были ранены мужчина и женщина, которая на следующий день скончалась от полученных ранений. По словам Якубова, сотрудники ОБСЕ посетили поселок 4 августа, а 10 числа они уже находились там вместе с представителями миссии ООН.

— В присутствии членов обеих международных организаций два беспилотных летательных аппарата ВФУ совершили сброс взрывных устройств, практически по тому же району, где были ранены мирные жители. Таким образом, и наблюдатели ОБСЕ, и представители миссии ООН, одновременно не могли не стать свидетелями этого инцидента, — отметил Якубов.

Также руководитель Представительства Республики отметил, что были предприняты попытки выяснить у представителей ОБСЕ причины сокрытия данных инцидентов. Однако все вопросы остаются без ответа.

— На этом фоне представители миссии проявляют прямо-таки профессиональные сверхспособности в части оперативной и максимально детальной фиксации последствий нарушений на подконтрольной Киеву территории… Остается открытым вопрос: почему специалистов такого уровня нет среди представителей миссии на нашей территории? — указал Руслан Якубов.

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