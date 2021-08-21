В Донецке открылся этнофестиваль «Гостиный дворъ»

На фестивале работает ярмарка, проводятся мастер-классы по гончарному и кузнечному делу Фото: Скриншот видео rdntk.ru

В пятницу, 20 августа, в центре Донецка на бульваре Пушкина открылся этнофестиваль «Гостиный дворъ». В нем принимают участие около 100 мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства из ДНР и ЛНР. Об этом сообщил генеральный директор ГБУ «Республиканский дом народного творчества и кино» Максим Романовский.

На фестивале работают ярмарка, фотозоны, пленэр «Я художник», проводятся мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, а также лекции основателя «Музея забытой музыки» из Воронежа Сергея Плотникова. Кроме того, дадут концерт ансамбль песни и танца «Околица», молодежный оркестр народных инструментов и фолк-бэнд «Русский акцент».

21 и 22 августа с 11:00 все желающие могут посетить этнофестиваль «Гостиный дворъ».

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